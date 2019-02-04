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Учёные получили устойчивые к вирусам бананы путём редактирования генома

Наука

Учёные применили метод генетического редактирования CRISPR/Cas9

Учёные получили устойчивые к вирусам бананы путём редактирования генома
Бананы

Вашингтон, 4 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  Учёные из США удалили из генома африканских бананов ДНК бананового колимовируса с помощью метода генетического редактирования CRISPR/Cas9. Об этом сообщается в журнале Communications Biology.

Учёные собрали образцы бананов, которые были поражены вирусом, и секвенировали их геномы. Затем они провели редактирование генома таким образом, чтобы удалить вирусную последовательность.

В результате «отредактированные» бананы показали, что могут без каких-либо аномалий. Вместе с тем при засухе он не проявляют симптомы болезни, свойственной обычны бананам.

При этом генетический анализ показал, что подвергшиеся эксперименту растения оказались свободными от вируса.

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Научные исследования
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