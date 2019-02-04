Космонавт Сергей Рязанский: пожары и вырубки в Сибири видны из космоса

Иркутск, , 13:50 — REGNUM Байкал «не даёт» снимать себя из космоса, признался космонавт Сергей Рязанский, выступая в Москве на фестивале «Первозданная Россия», проводимом в рамках Дня особо охраняемых природных территорий. Его слова приведены в официальной группе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в «ВК».

Отвечая на вопрос пресс-секретаря этой организации Надежды Савельевой, космонавт признался, что фотографий Байкала, сделанных с МКС, немного, и что это одно из мест, которое не удавалось снимать.

«Постоянно какие-то облака или тучи, плюс оно большое, в кадр не лезет. Поэтому фото есть, но не такие красивые, как что-то остальное», — пояснил Сергей Рязанский.

По его признанию, в отличие от Байкала, сибирские пожары и вырубки из космоса видны хорошо.

«У нас была работа по съёмке и лесов наших, и лесов чилийских, и лесов бразильских как раз на предмет вырубок и прочего. Эксперимент назывался «Дубрава», где мы снимали процессы, которые творятся с лесами», — ответил космонавт.

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В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», объединяющем Байкало-Ленский заповедник и Прибайкальский национальный парк, также отмечают, что его сотрудникам удалось сохранять почти миллион гектаров заповедных лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкал является самым древним озером на Земле, его длина составляет почти 650 километров, а глубина — более 1,5 километров. В нем содержится одна пятая мировых запасов пресной воды.

В апреле 2018 года красоту весеннего Байкала с орбиты Международной космической станции запечатлел российский космонавт Антон Шкаплеров, опубликовав снимки в Instagram.

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