Опубликовано редкое видео новорожденного горбатого кита

Гавайи, США, , 13:10 — REGNUM Видео детеныша горбатого кита, возрастом примерно 20 минут, с его матерью заснял директор программы изучения морских млекопитающих (MMRP) гавайского университета University of Hawaiʻi at Mānoa's Ларс Бейдер, сообщается на сайте учебного заведения.

О китах специалисту сообщил один из местных туроператоров. По телефону он сказал Бейдеру, что группа туристов видит необычную активность в море и большое количество крови.

Для съемки видео Бейдер использовал беспилотник. Китенка с матерью, хорошо просматривались в прозрачных водах у побережья острова Мауи. Кровотечение, по предположению ученого, было следствием недавних родов.

«Я думаю, что каждый может оценить кадры съемки, которые приближают нас к этим животным и дают нам действительно величественное представление об этих существах», — сказал исследователь.

Напомним, программа MMRP направлена на изучение последствий изменения климата, деятельности человека, а также рисков уничтожения китов и дельфинов.