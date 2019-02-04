Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Опубликовано редкое видео новорожденного горбатого кита

Наука

Детеныш снят на камеру с беспилотника

Гавайи, США, 4 февраля 2019, 13:10 — REGNUM  Видео детеныша горбатого кита, возрастом примерно 20 минут, с его матерью заснял директор программы изучения морских млекопитающих (MMRP) гавайского университета University of Hawaiʻi at Mānoa's Ларс Бейдер, сообщается на сайте учебного заведения.

О китах специалисту сообщил один из местных туроператоров. По телефону он сказал Бейдеру, что группа туристов видит необычную активность в море и большое количество крови.

Для съемки видео Бейдер использовал беспилотник. Китенка с матерью, хорошо просматривались в прозрачных водах у побережья острова Мауи. Кровотечение, по предположению ученого, было следствием недавних родов.

«Я думаю, что каждый может оценить кадры съемки, которые приближают нас к этим животным и дают нам действительно величественное представление об этих существах», — сказал исследователь.

Напомним, программа MMRP направлена на изучение последствий изменения климата, деятельности человека, а также рисков уничтожения китов и дельфинов.

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Научные исследования
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