Учёные ТПУ разработали технологии изготовления твердооксидного топлива

Томск, , 12:08 — REGNUM Группа учёных Томского политехнического университета (ТПУ) разработала ионно-плазменные методы формирования тонкопленочных твердооксидных топливных элементов, которые могут быть востребованы при производстве батарей для автономных энергоустановок. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба вуза.

«Такие установки могут использоваться в удаленных районах для снабжения электричеством и теплом жилых и производственных объектов, куда экономически не выгодно подводить линии электропередач. А также на станциях катодной защиты на нефтегазопроводах, что очень актуально для России», — пояснил старший научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Степан Линник.

По его словам, твердооксидные топливные элементы — одна из самых перспективных и развиваемых конструкций, однако в России они не производятся. Вместо них разрабатываются элементы с несущим электролитным слоем толщиной в сотни микрон, которые требуют использования дорогостоящих материалов. Разработанная технология, по словам учёного, позволит работать другом диапазоне температур, упростить конструкцию, увеличить срок службы элемента и снизить его конечную стоимость.

Ранее учёные томского политеха предложили заменить дорогостоящий палладий более доступный на цинк в катализаторах, используемых в органическом синтезе.

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