Новый комбинированный препарат от рака начнут испытывать в России в 2019 г

Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирске уже менее чем через год планируется начать клинические испытания нового противоракового препарата на основе вируса осповакцины. Его разработали учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

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Как уточнил журналистам заместитель директора института Владимир Рихтер, при проведении исследований было обнаружено, что наиболее эффективно препарат действует на рак молочной железы и рак мозга. Новое лекарство уже через 12 дней после введения остаётся только в самой опухоли, а из остальных органов и тканей удаляется. При этом в ней препарат живёт и размножается до полного её уничтожения.

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По словам замдиректора института, в настоящее время ведётся подготовка документов в Минздрав РФ на организацию первой стадии клинических испытаний препарата. При этом сами испытания будут начаты не ранее октября 2019 года. Весь процесс испытаний займёт четыре-пять лет, прежде чем выйти на производство препарата и его широкое применение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн заявил, что лучшим способом профилактики раковых заболеваний является здоровый образ жизни. Прежде всего — отказ от курения, так как именно с курением связаны около 30% всех видов рака. Также противодействовать раку поможет разумное и правильное питание и достаточное движение. Есть ещё два способа защиты от онкологических заболеваний — вакцинация и раннее выявление.

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