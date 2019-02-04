Учёные КемГУ разработают модель организации региональных рынков труда

Кемерово, , 10:19 — REGNUM Экономико-теоретическую модель институциональной организации рынков труда в российских регионах ресурсного типа планируют выстроить учёные института экономики и управления Кемеровского государственного университета. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба вуза.

Директор института Маргарита Курбатова пояснила, что под указанной моделью понимается совокупность институтов и акторов, определяющих механизмы «подстройки» рынка труда к экономическим «шокам» и механизмы адаптации к технологическим, структурным и социальным изменениям.

«На её основе мы планируем объяснить социальные последствия изменений формальных институтов регулирования рынков труда и сферы занятости, в том числе связанных с реформой пенсионного законодательства, разработать рекомендации по проектированию институтов регулирования рынка труда и сферы занятости в регионах ресурсного типа», — пояснила учёный.

Она добавила, что проект направлен на решение научной проблемы объяснения взаимосвязи между ресурсно-отраслевой структурой экономики и институциональной организацией рынков труда, а также предполагает разработку методологических подходов к проектированию институтов в сфере регулирования занятости на основе использования моделей и инструментов сравнительно-институционального анализа.

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