Учёные СО РАН предложили разработать экологические требования для Байкала

Иркутск, , 09:54 — REGNUM Разработать научно обоснованные экологические требования при регулировании уровня воды озера Байкал, а также обратиться в министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой рассмотреть возможность комплексной программы для такого обоснования предложили учёные Сибирского отделения Российской академии наук на заседании Научного совета в Иркутском научном центре СО РАН. Об этом 4 февраля сообщает издание «Наука в Сибири».

«У нас есть возможность повлиять на последующее развитие событий, и тут нужно действовать достаточно быстро, — отметил глава совета, председатель СО РАН академик Валентин Пармон. — Главное, чтобы наши предложения были адресованы тем, кто может принимать решения».

Также учёные рассмотрели возможности использования нормативов предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала. Выступивший на заседании главный научный сотрудник Лимнологического института СО РАН, академик Михаил Грачёв отметил, что проблема установления норм допустимых воздействий на экосистему озера практически неразрешима и призвал перенимать передовой мировой опыт.

«Эти воздействия рассматриваются отдельно по каждому компоненту, но в сочетании могут дать непредсказуемый эффект — как отрицательный, так и положительный», — сказал учёный.

Подводя итоги обсуждения, Пармон отметил, что при решении проблем Байкала необходимо опираться на научные знания и экспертизу, а также информировать общественность о выполняемой работе. В свою очередь, председатель президиума ИНЦ СО РАН и научный руководитель центра академик Игорь Бычков добавил, что у исследователей «есть еще один инструмент — доклад Академии наук президенту РФ, и, возможно, один из его разделов следует посвятить вопросам, связанным с Байкалом».

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