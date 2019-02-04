В Новосибирске появится общественный совет по развитию Академгородка

Новосибирск, , 09:14 — REGNUM В Советском районе Новосибирска появится общественный совет по развитию Академгородка, как центра с высокой концентрацией исследований и разработок. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил мэр города Анатолий Локоть в администрации района во время подведения итогов прошедшего года.

По словам Локтя, реализация проекта «Академгородок 2.0» делает возможным рывок развития не только науки, но и в целом инфраструктуры Советского района.

«Это год начала реализации комплексного плана развития Новосибирского научного центра. В Советском районе нужно строить новые детские сады, школы и поликлиники, автомобильные дороги и транспортные развязки, объекты энергетики и промышленности. Даже первый мегапроект «СКИФ» потребует, как минимум, 500 специалистов. Людям будет необходимо современное жилье и социальная инфраструктура», — приводятся слова мэра на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект развития новосибирского «Академгородка 2.0» направлен на развитие научного потенциала и пояса внедрения. В план развития Новосибирского научного центра включено комплексное развитие. Первый мегапроект — СКИФ. «Академгородок 2.0» реализуется в Новосибирской области в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 года.

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