Лондонская эквилибристика о Гражданской войне диктатур в России

Александр Томилин, , 20:51 — REGNUM

Тема Гражданской войны в России особенно актуальна в связи с переживаемыми столетними юбилеями. Поэтому иностранный взгляд на русскую трагедию становится интересным.

Джонатан Смел, преподаватель русской истории в Лондонском университете королевы Марии, является автором двухтомного словаря по истории Гражданской войны в России, издателем научного журнала «Revolutionary Russia». Поэтому его фамилия на обложке поначалу обнадёживает читателя. Название книги явно носит перекличку со знаменитым трудом Джона Рида. Однако книга потрясает читателя, открывшего её, с совершенно неожиданных сторон.

Во-первых, хронологические рамки открываются 1916 годом, в связи с… подавлением восстания в Туркестане. Автор повторяет штампы о «царских карателях», приводя ангажированные мемуары и умалчивая о той страшной резне, что кочевники устроили русскому населению Туркестана. Во-вторых, он записывает Колчака, Деникина и Корнилова в явные сторонники отречения Николая II, в то время как Колчак воздержался от какого-либо ответа на телеграмму Алексеева об отречении, а Корнилов и Деникин узнали об отречении уже постфактум. Подобные фактические ошибки встречаются в книге в большом количестве, что значительно снижает её научную ценность.

Многое становится понятным, если посмотреть на примечания, где указана использованная литература: обилие западной теоретической литературы, где больше рассуждали о Гражданской войне, чем её изучали. Также поражает отсутствие русских источников как таковых, даже мемуаристики. Непонятно, как на таком материале можно строить полноценное обобщающее исследование такой огромной и сложной темы?

Да, автор демонстрирует отличное знание историографии проблемы на Западе, понимание русской терминологии тех лет (Ставка, ВЧК, казаки), и излагает события так, как с этим справится и российский школьный учебник. Всё, что знаем мы — про борьбу либералов за власть в 1917 году, про двоевластие, про продразвёрстку, про чекистов и Врангеля… Всё это изложено автором. Единственная новизна — он поднимает вопрос о Гражданской войне как о соревновании диктатур, исходя из требований военными «твёрдой руки» в 1917 году и большевистской «диктатуры пролетариата». А в остальном — от хронологии событий до попыток трактовки социальных процессов (рассматривать подавление мятежа в военное время как гражданскую войну — очень странно) — книга являет не столько эквилибристику мысли, сколько яркий пример того, что изучать историю без опоры на источники — не стоит.

В итоге получили претенциозную, но глупую и абсолютно неинтересную книгу, которая шиворот-навыворот пытается рассказать о русской трагедии ХХ века.