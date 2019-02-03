СМИ: в Роскосмосе выбрали проект ракеты-носителя «Енисей»

Москва, , 13:34 — REGNUM В госкорпорации «Роскосмос» выбрали проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей», предложенный самарским ракетно-космическим центром «Прогресс», сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Согласно проекту РКЦ «Прогресс», «Енисей» будет оснащён центральным блоком с двигателем РД-180 и шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об утверждении детального плана-графика создания ракеты-носителя «Енисей». Проект сверхтяжёлой ракеты-носителя разрабатывается ракетно-космической корпорацией «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центром имени М. В. Хруничева. Ожидается, что ракета будет создана к 2028 году.