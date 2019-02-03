«Чанъэ-4» зафиксировал минимальную температуру на Луне

Пекин, , 13:21 — REGNUM Китайская станция «Чанъэ-4» зафиксировала на Луне температуру воздуха в — 190 °C, что ниже ожидаемой. Об этом сообщает China Daily.

Чжан Хэ из Китайской академии космических технологий рассказал, что данные полученные со станции «Чанъэ-4», показали, что температура воздуха на обратной стороне Луны ниже, чем на видимой. Минимальная температура, зафиксированная станцией, достигла — 190 °C.

«Вероятно, это связано с различием состава почвы на двух сторонах Луны. Но для выводов необходим более тщательный анализ», -добавил Чжан Хэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что пророщенные семена хлопка, находившиеся в специальном отсеке станции «Чанъэ-4», погибли из-за низкой температуры. Кроме хлопка в экспериментальном отсеке находились семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки (цветковое растение семейства капустных), однако они не дали ростков.