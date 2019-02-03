Ученые узнали, когда панды перешли на бамбуковую диету

Пекин, , 11:55 — REGNUM Учёные из Китая установили, что экологические ниши древних и современных панд значительно отличаются, а переход на исключительно бамбуковую диету мог состояться всего 5 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Современные большие панды (Ailuropoda melanoleuca), обитающие в горных регионах центрального Китая, питаются исключительно бамбуком. Отличительные признаки строения черепов и зубов этих животных показывают, что они приспособились к употреблению жёстких волокон бамбука в течение длительной эволюции. Считается, что переход на бамбуковую диету произошёл в плейстоценовую эпоху, однако точных данных у учёных не было.

Группа исследователей под руководством Фувэнь Вэя из Института зоологии Китайской академии наук провела изотопный анализ костей современных больших панд и их древних предков. Анализ показал, что диета панд, живших около 5 тысяч лет назад, не ограничивалась исключительно бамбуком.

Учёные предположили, что древние панды могли занимать более широкую экологическую нишу, обитая далеко за пределами бамбуковых лесов. Результаты исследования помогут лучше изучить сокращение среды обитания панд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года две большие панды, выращенные в Китайском научно-исследовательском центре по сохранению большой панды, были выпущены в национальном заповеднике в провинции Сычуань. Сотрудники центра провели необходимую подготовку, привив пандам навыки, необходимые для выживания в дикой природе.