Некрополь с 40 мумиями взрослых и детей нашли в Египте

Эль-Минья, Египет, , 02:54 — REGNUM Крупное захоронение эллинистического периода обнаружено в районе Туна-эль-Габаль в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщил в ходе брифинга министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Министр отметил, что это научное открытие стало первым в 2019 году. Археологи нашли саркофаги с мумиями на глубине около 10 м. В некрополе, находящемся на 300 км южнее Каира, покоятся люди разного пола, возраста и социальной принадлежности. Десять из 40 мумий — детские.

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Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири уточнил, что различаются и способы погребения. Для одних мумий использовали льняные ткани и каменные или деревянные саркофаги, другие были закопаны в песок, еще часть — уложены на пол или в подземные полости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в дельте Нила, в Тель-Ком-аль-Троги, нашли винные погреба эллинистического периода. Этот район в древности славился изысканными винами.

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