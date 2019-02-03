Русское православие и Русско-японская война

Александр Томилин, , 00:16 — REGNUM

Тема религиозных войн остаётся актуальной и для современного мира, что показывают события в Сирии и на Украине. Однако, в этой сфере, общество всеобщей грамотности демонстрирует невежество и транслирует разные мифы. Поэтому актуален научный подход к религиозному фактору в войнах. Такую попытку предприняла Бетси Перабо, профессор университета Западного Иллинойса, специалист по истории религий.

Книга рассматривает компонент религии в военной этике России в годы русско-японской войны 1904−1905 гг., когда на поле боя сошлись массовые христианская и языческая армии. Автором выбран интересный повод — положение православной церкви в Японии в эти годы вызвало к жизни идею христианского уранополитизма. Поэтому — как христианство, проповедующее «несть эллина, несть иудея» стало частью военной и национальной этики Российской империи?

В книге поднимаются интересные и глубокие вопросы. История того, как христианская этика и этика войны нашли свой синтез в европейской культуре, рождая принципы «Священной войны». Какие формы это принимало в Российской империи и в православной этике и как это отразилось в годы войны с Японией? Перед нами серьёзное научное исследование.

Однако в книге есть существенные фактические ошибки. Япония в 1904 году не была буддистской страной, официальной религией было язычество — синтоизм. Посему религиозный аспект войны заключался не в том, что «Россия враг Будды», а в личной святости воина, погибшего за священного императора. А в бою с кем — с русскими под Порт-Артуром, китайцами под Нанкином или американцами под Пёрл-Харбором — неважно.

При этом серьёзным недостатком книги является то, что автор опирается только на западную исследовательскую литературу, черпая оттуда теоретическую базу и фактологию, при этом русскоязычные источники, как дневник святителя Николая Японского, используются как иллюстрации к тезисам из литературы. Это сильно снижает научную значимость книги, так как подлинная картина происходившего преподносится в свете теоретических работ об истории религии. Западная наука часто создаёт схемы, в которые уже укладываются факты. Эта книга наглядно демонстрирует подобный подход, при этом её выводы — больше абстрактны, чем конкретны.

Автор предприняла попытку затронуть вопрос о религиозной этике на войне, но неверный выбор опоры исследования привёл её в область теоретизирования и абстракции, и конкретное исследование по заявленной теме вышло очень размытым и слабым.