Ученые рассчитали плотность пород в кратере Гейла на Марсе

Балтимор, США, , 16:15 — REGNUM Учёные США посчитали плотность пород в марсианском кратере Гейла, используя данные с марсохода Curiosity. Исследование опубликовано в журнале Science.

Марсоход национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Curiosity сел на поверхность Марса в 2012 году. Для посадки аппарата был выбран кратер Гейла, на поверхности которого вскрыты глубинные слои марсианского грунта, изучение которых позволяет понять геологическую историю планеты.

Для оценки плотности пород может использоваться показатель гравитационного ускорения. В состав научного оборудования Curiosity не входит гравиметр, однако группе американских учёных под руководством Кевина Льюиса из Университета Джонса Хопкинса удалось высчитать плотность пород в кратере Гейла с помощью акселерометров марсохода. Это оборудование используется для определения положения аппарата в пространстве, однако когда аппарат находится в спокойном состоянии, то акселерометр может быть использован для измерения гравитационного ускорения.

Учёные проанализировали данные всех измерений, переданных марсоходом, учитывая изменения высоты, на которой находился аппарат. Обработав около 700 измерений, учёные определили, что плотность пород в кратере Гейла составляет 1680 ± 180 кг на кубический метр. Эти данные опровергли раннюю теорию о том, что дно кратера когда-то было погребено под несколькими километрами породы, так как в этом случае плотность была бы значительно выше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года марсоход Curiosity возобновил буровые работы, приостановленные в 2016 году из-за сбоя в работе буровой установки.