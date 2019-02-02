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В России разрабатывают луноход для геологоразведочных работ

Наука

В НПО им. Лавочкина разрабатывают луноход для миссии «Луна-29»

Химки, Московская область, 2 февраля 2019, 15:53 — REGNUM  Специалисты НПО им. Лавочкина разрабатывают луноход для выполнения геологоразведочных работ, сообщил начальник сектора предприятия Евгений Власенков ТАСС.

Создание лунохода миссии «Луна-29» находится на стадии научно-исследовательских работ. Новый луноход разрабатывается на базе посадочного аппарата миссии «Луна-Ресурс-1». Основной задачей аппарата миссии «Луна-29» станет проведение геологоразведки. Для этого на луноходе будет установлена буровая установка, которая позволит осуществлять забор грунта с глубины до двух метров.

Власенков добавил, что после окончания научно-исследовательских работ, будет подана заявка на включение проекта лунохода в Федеральную космическую программу на период после 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года представители НПО им. Лавочкина заявили, что запуск миссии «Луна-Ресурс-1» запланирован на 2022 год. В состав миссии войдут два аппарата: лунный орбитальный аппарат «Луна-26» и лунный посадочный аппарат «Луна-27».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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