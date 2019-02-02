Астрономы представили прогноз астрономических событий на февраль

Москва, 2 февраля 2019, 08:52 — REGNUM Прогноз астрономических событий на февраль 2019 года опубликовала пресс-служба Московского планетария.
В феврале в небе над Россией можно будет наблюдать следующие астрономические явления:
- 2 февраля будет наблюдаться покрытие Сатурна Луной. Это явление можно увидеть на дневном небе России в 10:18 по московскому времени.
- 5 февраля Луна перейдёт в фазу новолуния. Также в этот день Луна достигнет апогея (удалится от Земли на максимальное расстояние).
- 12 февраля комета C/2018 Y1 (Iwamoto) пройдёт в 0,3 а.е. от Земли. Наблюдаемый блеск может достигнуть +7,5 m.
- 13 февраля можно будет наблюдать сближение Марса и Урана, а 18 февраля — Венеры и Сатурна.
- 19 февраля Луна перейдёт в фазу полнолуния и достигнет точки перигея. В эту ночь диаметр Луны будет максимальным в 2019 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на небе с территории России наблюдалось полное лунное затмение, соединение Венеры и Юпитера, а также Венеры, Юпитера и Луны.