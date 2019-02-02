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Робот SAR-401 прошел испытания в Центре подготовки космонавтов

Наука

В ЦПК провели испытания робота на тренажёре «Выход-2»

Москва, 2 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  На базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) было проведено несколько испытаний с человекоподобным роботом SAR-401, заявил старший научный сотрудник ЦПК Юрий Чеботарев. Об этом сообщает РИА Новости.

Робот SAR-401, являющийся модернизированной версией SAR-400, разрабатывается в НПО «Андроидная техника» по заказу госкорпорации «Роскосмос». Антропоморфный робот предназначен для выполнения работ на космических станциях.

Юрий Чеботарев рассказал, что на базе ЦПК были проведены испытания SAR-401 на тренажёре «Выход-2», имитирующем выход космонавтов в открытый космос. Управление роботом осуществляется оператором, для подготовки космонавтов к управлению такими роботами в ЦПК создан специальный стенд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года начальник лаборатории космической робототехники ЦНИИмаш Александр Гребенщиков сообщил о создании прототипа робота SAR-401 для работы в открытом космосе. Ожидалось, что первый робот этого проекта будет доставлен на МКС в 2020 году.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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