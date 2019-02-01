Москва, , 18:07 — REGNUM Объявлены направления грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ. Прием заявок на конкурсы начнется 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта. Конкурсы проводятся в полном соответствии с принципами отбора проектов, применяемых в РФФИ.

Направления научно-исследовательской работы:

1. Основные тренды мирового политического развития;

2. Современная политическая система России: тенденции и направления развития;

3. Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;

4. Лидерство в политическом процессе России;

5. Гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе;

6. Политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном развитии страны;

7. Институты государства и гражданского общества как субъекты политологического образования;

8. Новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения;

9. Образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;

10. Ценности и традиции в формировании политической идентичности;

11. Трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства;

12. Исторические символы в политических процессах: потенциал и характер использования;

13. Формирование и реализация государственной политики в отношении детей и молодежи;

14. Этнополитические процессы в России и мире

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами грантового конкурса в сфере общественно-политических наук являются Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

На гранты от 400 тысяч до 3 млн рублей могут рассчитывать молодые политологи и коллективы научных организаций со всей России. В рамках конкурса предполагается проведение исследований по 14 темам. Претендовать на гранты могут все политологи страны: как из федеральных, так и из региональных образовательных организаций.

Первое мероприятие в рамках проведения конкурсов — заседание Экспертного совета конкурсов ЭИСИ — состоялось в четверг, 31 января в администрации Президента РФ.

В экспертный совет вошли ведущие российские политологи, специалисты в различных отраслях современного политологического знания.

О необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года. Было отмечено, что поддержка научной деятельности студентов, молодых специалистов и авторитетных политологов путем распределения грантов должна содействовать развитию политологического образования в России.

В рамках конкурсов предусмотрены номинации за лучшие исследовательские проекты, за издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам. Отдельные номинации предусмотрены для научных проектов, реализуемых молодыми учеными и талантливой молодежью под руководством ученого-наставника.

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