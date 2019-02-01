Москва, 1 февраля 2019, 18:07 — REGNUM Объявлены направления грантового конкурса РФФИ и ЭИСИ. Прием заявок на конкурсы начнется 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта. Конкурсы проводятся в полном соответствии с принципами отбора проектов, применяемых в РФФИ.
Направления научно-исследовательской работы:
1. Основные тренды мирового политического развития;
2. Современная политическая система России: тенденции и направления развития;
3. Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;
4. Лидерство в политическом процессе России;
5. Гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе;
6. Политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном развитии страны;
7. Институты государства и гражданского общества как субъекты политологического образования;
8. Новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения;
9. Образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;
10. Ценности и традиции в формировании политической идентичности;
11. Трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства;
12. Исторические символы в политических процессах: потенциал и характер использования;
13. Формирование и реализация государственной политики в отношении детей и молодежи;
14. Этнополитические процессы в России и мире
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами грантового конкурса в сфере общественно-политических наук являются Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
На гранты от 400 тысяч до 3 млн рублей могут рассчитывать молодые политологи и коллективы научных организаций со всей России. В рамках конкурса предполагается проведение исследований по 14 темам. Претендовать на гранты могут все политологи страны: как из федеральных, так и из региональных образовательных организаций.
Первое мероприятие в рамках проведения конкурсов — заседание Экспертного совета конкурсов ЭИСИ — состоялось в четверг, 31 января в администрации Президента РФ.
В экспертный совет вошли ведущие российские политологи, специалисты в различных отраслях современного политологического знания.
О необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года. Было отмечено, что поддержка научной деятельности студентов, молодых специалистов и авторитетных политологов путем распределения грантов должна содействовать развитию политологического образования в России.
В рамках конкурсов предусмотрены номинации за лучшие исследовательские проекты, за издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам. Отдельные номинации предусмотрены для научных проектов, реализуемых молодыми учеными и талантливой молодежью под руководством ученого-наставника.
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