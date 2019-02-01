В Тюмени скончался легендарный российский геолог Иван Нестеров

Тюмень, , 17:18 — REGNUM В Тюмени 1 февраля 2019 года скончался выдающийся советский и российский учёный-геолог, один из первооткрывателей крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения Иван Нестеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Почётный гражданин Тюменской области и Тюмени, Иван Нестеров был легендарным геологом с мировым именем. Церемония прощания состоится 4 февраля с 11.00 до 13.00 по местному времени в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129).

Иван Иванович Нестеров родился 1 января 1932 года в селе Параткуль Далматовского района Курганской области в крестьянской семье. Вскоре после его рождения семья переехала в город Свердловск на строительство завода «Уралмаш». Геологией Иван Нестеров увлёкся будучи ещё школьником, участвуя в добыче золота в старых отвалах пород за городом, на речке Калиновка.

В 1949 году Иван Нестеров окончил школу и поступил в Свердловский горный институт. Со второго курса института увлечённо занимался научной работой и выбрал специализацию «Нефтяная геология». После окончил аспирантуру на кафедре разведки нефтяных и газовых месторождений.

В 1954 году он переехал в город Новосибирск. Работал геологом. В 1958 году на учёном совете Свердловского горного института защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую проблемам нефтегазоносности южной части Западной Сибири, включая и Среднее Приобье.

С 1960 по 1971 годы Нестеров работал в Тюменском филиале Сибирского научно-исследовательского института геологии. В 1966 году он получил степень доктора геолого-минералогических наук, а два года спустя — звание профессора.

В 1971 году Иван Иванович возглавил Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт.

Иван Нестеров создал геологическую школу по разработке инженерных технологий, базирующихся на изучении геологических процессов, разработал теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности крупных регионов и локальных площадей, участвовал в открытии почти всех нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, является первооткрывателем Самотлорского, Усть-Балыкского, Уренгойского и других месторождений.

«Иван Иванович Нестеров был незаурядной личностью, это человек-эпоха. С его именем связано становление и развитие Тюменской области как нефтегазового опорного края страны. Иван Иванович внёс неоценимый вклад в развитие отечественной геологии, нефтегазового комплекса. Он вписал в историю немало ярких открытий, которыми гордится Россия. Воспитал многочисленную плеяду учеников, настоящих профессионалов, так же как и он увлеченных избранным делом», — выразил соболезнования родным и близким легендарного геолога губернатор Тюменской области Александр Моор.