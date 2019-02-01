Экипаж МКС успешно запустил со станции пять малых спутников

, , 16:52 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) осуществил успешный запуск со станции пяти малых спутников. Об этом сообщается 1 февраля в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что спутники были запущены накануне при помощи японского манипулятора JEM RMS и пусковой системы NanoRacks. На орбиту выведены аппараты CAT-1, CAT-2, Delphini-1, UNITE и TechEdSat-8.

Напомним, на МКС с декабря находится экипаж в составе российского космонавта Олега Кононенко (Роскосмос), американского астронавта Энн Макклейн (NASA) и канадского астронавта Давида Сен-Жака (CSA).

Ранее сообщалось, что планировавшийся на 1 марта первый в текущем году пилотируемый полёт к МКС отложен на две недели. Корабль «Союз» должен доставить на станцию российского космонавта Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристину Кук.