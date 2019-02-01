Физики КФУ нашли способ изучения погоды на 100-километровой высоте

Казань, , 15:55 — REGNUM Учёные института физики Казанского федерального университета разработали новый метеорный радар SKiYMET, который позволил исследовать динамику атмосферы на высотах 80−100 километров, сообщает 1 февраля пресс-служба вуза.

По словам научного сотрудника кафедры радиофизики института КФУ Дмитрия Коротышкина, радарный метод позволяет проводить исследования атмосферы на высоте 80−100 км.

«Маленькие крупицы вещества — космическая пыль и мелкие частички разрушившихся комет — сгорают в атмосфере Земли, образуя светящиеся метеорные следы. Их можно наблюдать как «падающие звезды», — объяснил физик.

Метеорный радар КФУ, работающий в метровом диапазоне длин волн, в периоды прохождения Земли через метеорные потоки способен фиксировать несколько десятков тысяч метеоров в сутки. Далее, используя эффект Доплера, физики определяют, каким был ветер на той высоте, где сгорел метеор. Круглогодичная работа метеорного радара позволяет получать детальные высотные карты скоростей ветра, а также отслеживать изменения температуры на средних высотах.

Отмечается, что полученные на SKiYMET данные позволят создать модель динамики средней атмосферы и исследовать тренды в атмосферных параметрах.

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