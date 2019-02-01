В Москве представили новый научный журнал «Вопросы этнополитики»

Москва, , 14:16 — REGNUM Вышел свет первый номер нового научного журнала «Вопросы этнополитики». По сути, это первое специализированное академическое периодическим издание в России, на страницах которого освещаются вопросы теории и практики реализации государственной национальной политики, изучаются проблемы сохранения и развития языков народов России, а также роль этнических диаспор во внутренней и внешней политике страны. 1 февраля в пресс-центре ТАСС состоялась презентация нового журнала.

Как отметил в предисловии к первому номеру заместитель руководителя Администрации Президента, доктор экономических наук, член редакционного совета журнала Магомедсалам Магомедов, «язык, культура, историческая память, конфликтология, демографические и миграционные процессы — все эти и другие темы исследований получат должное отражение на страницах журнала». Разделы журнала фиксирует особый интерес издания к следующим темам: «Этнополитология», «Нациестроительство», «Региональная этнополитика», «Политическая лингвистика», «Этнопсихология», «Этноконфликтологоия». Специалисты уже отметили такие статьи как «Динамика российской идентичности» доктора исторических наук, руководителя Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Л.М. Дробижевой и «Языковая политика и нациестроительство в меняющихся контекстах» доктора политических наук, профессора Казанского государственного энегитиечского университета Н.М. Мухарямова.