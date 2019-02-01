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Учёные: удаление аккаунтов в соцсетях делает людей счастливее

Наука

Учёные провели исследование с участием пользователей Facebook

Стэнфорд, США, 1 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что удаление аккаунтов в социальных сетях делает людей счастливее. Об этом сообщается на сайте Стэндфордского университета.

Учёные провели исследование с участием 2844 американских пользователей Facebook. Добровольцев попросили удалить свои аккаунты в соцсети на время эксперимента.

С помощью онлайн и смс-опросов учёные на протяжении четырех недель следили за состоянием участников. Их опрашивали, в частности, о том, как они проводят свободное время без соцсети, сколько общаются с близкими.

Выяснилось, что участники стали меньше времени проводить в других соцсетях и больше времени — с семьёй и друзьями. Многие из них признались, что почувствовали себя счастливее.

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Научные исследования
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