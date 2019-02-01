В антарктическом леднике обнаружена огромная полость

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Учёные из США, Германии и Франции обнаружили в одном из ледников Антарктиды полость площадью в 40 квадратных километров и глубиной 350 метров. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Полость обнаружена в леднике Туэйтса в Западной Антарктиде с помощью радаров на самолётах. По оценкам учёных, полость содержала около 14 млрд тонн льда, большая часть которого растаяла за последние три года.

Отмечается, что размер полости имеет значение для темпов таяния ледника: чем больше воды и тепла попадает, тем быстрее он тает.

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