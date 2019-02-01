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В Новосибирске завершены испытания вакцины против лихорадки Эбола

Наука

Препарат готов к применению

Новосибирск, 1 февраля 2019, 09:02 — REGNUM  Испытания вакцины против лихорадки Эбола завершены в новосибирском Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 1 февраля глава наукограда Кольцово под Новосибирском Николай Красников.

Он отметил, что ученые завершили клинические испытания вакцины против Эболы. Теперь препарат готов к применению.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые заболевание, вызванное вирусом Эбола, зафиксировали в Африке в 1976 году. В 2013 — 2016 годах от эпидемии в Западной Африке погибли более 11 тыс. человек. В настоящее время вспышка заболевания наблюдается в Конго.

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Лихорадка Эбола
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