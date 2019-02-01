Фрагмент рукописи XIII века найден в Бристольской центральной библиотеке

Бристоль, Великобритания, , 08:10 — REGNUM Семь страниц рукописи, посвященные королю Артуру, найдены преподавателем из Бристольского университета Майклом Ричардсоном, 31 января сообщает Fox News.

Ричардсон обратился к специалисту по средневековой литературе в Бристольском университете и президенту британского отделения Международного артурского общества Лие Тетер. Тетер узнала текст, из которого были взяты фрагменты, и собрала команду экспертов для их изучения.

«Эти фрагменты — удивительная находка, которая может иметь значение для изучения не только этого текста, но также других связанных и более поздних текстов, которые сформировали наше современное понимание легенды об Артуре», — заявила Тетер.

Ранее исследователи нашли предположительное местоположение замка Камелот — в Сайренсестере, графство Глостершир. Круглый стол, расположенный в нем, был установлен в крупнейшем римском амфитеатре — там могли одновременно разместиться пять тысяч человек.