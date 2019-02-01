Ученые: Завтрак — не помощник в борьбе с лишним весом

Канберра, , 07:41 — REGNUM Чтобы похудеть, нужно отказаться от завтраков. Такие выводы сделали австралийские ученые из Monash University, 1 февраля сообщается на сайте МедикФорум.

Ошибки предыдущих исследований, доказывающие важность завтраков, ученые связали с тем, что в них не учитывали общий здоровый образ жизни тех или иных людей и их предпочтения в приёме пищи.

Нынешние исследования австралийских ученых показали, что общее количество калорий в течение дня было большим у тех людей, которые завтракали, и меньшим у тех, кто не завтракал. Кроме того, пропуск завтрака никак не влиял на рост аппетита в течение дня. Всего учеными проведено 13 исследований, которые длились в течение 28 лет.

Ранее ученые из Гарвардской школы доказали, что завтраки влияют на здоровье сердца. Их исследование, проведенное на 27 000 мужчинах, показало, что пропуск завтрака повышает риск инфаркта на 27%.