В Китае найдена каменная табличка времен правления императора Ваньли

Пекин, , 06:17 — REGNUM Китайские археологи обнаружили каменную табличку времен династии Мин (1368 — 1644) в одной из деревень провинции Хэбэй на севере страны, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Как полагают эксперты, табличка была сделана во время правления императора Ваньли и ее возраст составляет 418 лет. Высота таблички достигает 310 см, ширина — 88 см и толщина 23 см. Она была обнаружена в деревне Хуайчжуан близ города Саньсы уезда Наньхэ.

На ней выгравировано 729 иероглифов, которые описываю общественную обстановку того времени, а также процесс строительства храма. Упомянутый храм был построен во время правления императора Ваньли, но лишь малая его часть сохранилась до наших дней, отметил историк города Синтай Лань Цзяньхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в древнем храме на юго-западе Китая была обнаружена древняя фреска династии Цин (1633 — 1911) с изображением мотивов одного из древних китайских романов.

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