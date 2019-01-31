Объявлен грантовый конкурс в сфере общественно-политических исследований

Москва, , 19:32 — REGNUM Организаторами грантового конкурса в сфере общественно-политических наук являются Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

На гранты от 400 тысяч до 3 млн рублей могут рассчитывать молодые политологи и коллективы научных организаций со всей России. В рамках конкурса предполагается проведение исследований по 14 темам. Претендовать на гранты могут все политологи страны: как из федеральных, так и из региональных образовательных организаций.

Первое мероприятие в рамках проведения конкурсов — заседание Экспертного совета конкурсов ЭИСИ — состоялось 31 января в Администрации Президента РФ.

В экспертный совет вошли ведущие российские политологи, специалисты в различных отраслях современного политологического знания.

О необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года. Было отмечено, что поддержка научной деятельности студентов, молодых специалистов и авторитетных политологов путем распределения грантов должна содействовать развитию политологического образования в России.

В рамках конкурсов предусмотрены номинации за лучшие исследовательские проекты, за издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам. Отдельные номинации предусмотрены для научных проектов, реализуемых молодыми учеными и талантливой молодежью под руководством ученого-наставника.

Для конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук размер грантов составляет от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, грантополучателем может выступать коллектив физических лиц.

Для конкурса на издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам размер грантов составляет от 100 000 до 1 500 000 рублей, грантополучателем может выступать физическое лицо.

Для конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемые молодыми учеными, размер грантов составляет от 400 000 до 700 000 рублей, грантополучателем может выступать физическое лицо.

Для конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника, предполагает гранты от 1 000 000 до 2 500 000 рублей в год, грантополучателем может выступать коллектив физических лиц.

Тематики конкурсов будут опубликованы на сайтах РФФИ и ЭИСИ.

«На гранты запланировано довольно много денег — порядка 200 миллионов рублей, размеры грантов — от 400 тысяч до трех миллионов. Поэтому довольно много ученых получат эти деньги. Эти исследования — это не какие-то кабинетные мудрствования политологов. Конкурс призван выделить те исследования, которые нужны стране, нужны населению, — рассказал журналистам председатель Экспертного совета конкурса, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, — Это проблемы неравенства, проблемы несправедливости, проблемы того, почему в стране, мягко говоря, такой неспешный экономический рост. Это вопросы о том, будет ли трансформироваться, и как будет трансформироваться партийная система в стране. Вопросы регионального неравенства — почему одни регионы богаты, а другие бедны, и что с этим делать. Необходимо давать деньги на те исследования, которые отвечают на насущные вопросы, интересующие людей. Вот главная задача Экспертного совета конкурса».

«Со времени введения в реестр специальностей научной школы нашей страны специальности «политолог» сложилась политологическая корпорация, сложились научные школы, — рассказал декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Общественной палаты РФ, генеральный директор ЭИСИ Андрей Шутов, — Были взлеты и падения, были 90-е годы, когда государство ушло от поддержки отечественной научной школы, высшей школы. И в это время его — государство — заместили различного рода центры, фонды, в том числе и зарубежные. Мы помним, насколько активны были фонды ряда зарубежных стран. Поэтому когда государство обратилось к этой проблеме, и решило эту проблему, выделив гранты на научные исследования в области общественно — — политических наук, наша корпорация приняла это как очень мощную поддержку со стороны государства, для того, чтобы вести свои исследования».

«Понятно, что в ходе распределения грантов очень важно сделать акцент на том, чтобы вывести на федеральную площадку новых исследователей, чтобы появились новые имена отечественных политологов, которые есть, но пока еще никому неизвестны. Они появляются в регионах, они занимаются региональной повесткой дня, и в рамках нашего Экспертного института социальных исследований мы проводили семинары, и уза0нли очень много политологов в регионах нашей страны, которые вполне профессионально, на очень высоком академическом, аналитическом уровне могут комментировать и прогнозировать федеральную повестку дня. Мне кажется, что этот конкурс является очень мощным профессиональным лифтом, который выведет новую корпорацию отечественных политологов для того, чтобы они активнее участвовали в общероссийской политической жизни», — подчеркнул Андрей Шутов.

Прием заявок на конкурсы начнется 1 февраля 2019 года и закончится 15 марта 2019 года. Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля 2019 года.

Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

Конкурсы проводятся в полном соответствии с принципами отбора проектов, применяемых в РФФИ.