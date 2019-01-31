Четверг, 31 Января 2019 года
15:29:48 МСК

Учёные нашли череп человека возрастом 35 тыс. лет

Наука

Найденный в Монголии череп является останками самого раннего человека, которого обнаружили в этом регионе

Оксфорд, Великобритания, 31 января 2019, 15:24 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что возраст найденного в Монголии черепа древнего человека составляет 35 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте на сайте Оксфордского университета.

Учёные провели анализ ДНК и использовали технологию радиоуглеродного датирования.

Отмечается, что, согласно результатам исследования, череп является останками самого раннего человека, которого обнаружили в этом регионе. Причём он принадлежал современному человеку, а не переходной форме предков людей.

Читайте также: Ученые рассказали об устройстве мозга древнего человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить