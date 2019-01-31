Учёные нашли череп человека возрастом 35 тыс. лет

Оксфорд, Великобритания, , 15:24 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что возраст найденного в Монголии черепа древнего человека составляет 35 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте на сайте Оксфордского университета.

Учёные провели анализ ДНК и использовали технологию радиоуглеродного датирования.

Отмечается, что, согласно результатам исследования, череп является останками самого раннего человека, которого обнаружили в этом регионе. Причём он принадлежал современному человеку, а не переходной форме предков людей.

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