Мельбурн, Австралия, , 13:15 — REGNUM Завтрак, который, по мнению многих специалистов, является самым важным приемом пищи, не помогает в потере лишнего веса, сообщает 31 января AMNA со ссылкой на новое австралийское исследование.

Исследование оспаривает широко распространенное мнение, что завтрак помогает тем, кто хочет контролировать вес тела. Согласно заключению, не существует достаточно доказательств ни того, что употребление завтрака способствует похудению, ни того, что отказ от завтрака ведет к увеличению веса. На самом деле, результаты показывают, что у людей, которые завтракают, ежедневное потребление калорий выше, и что если они не завтракают, это не повышает им аппетит в конце дня.

Исследователи из Мельбурнского университета в Мельбурне, возглавляемые Флавией Цикутини с кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины, оценили 13 различных и контролируемых клинических испытаний, проводившихся в США и Великобритания и охватывающие последние три десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее десятилетие выросло число южнокорейцев, отказывающихся от приёма завтрака: их количество достигло 25,2%. По данным научной организацией KCDC, среди молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет целых 52,6% предпочитают не есть по утрам. KCDC предупреждает, что подобная тенденция является очень опасной так как неправильное питание может привести к дефициту витаминов, ожирению, гастриту и другим болезням и в целом оказывает негативное влияние на здоровье человека.