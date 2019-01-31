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Определено время заселения Денисовой пещеры древними людьми

Наука

Примерно 100 тыс. лет два вида людей могли населять пещеру одновременно

Определено время заселения Денисовой пещеры древними людьми
Демин Алексей Барнаул
Денисова пещера. Алтай

Барнаул, 31 января 2019, 11:39 — REGNUM  Денисова пещера на юге Алтайского края, где в разное время жили денисовцы и неандертальцы, была заселена около 287 тысяч лет назад. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Специалисты из России, Великобритании, Австралии, Канады и Германии изучили отложения в пещере, включая образцы зубов, костей и угля. Было установлено, что первыми пещеру заселили денисовцы примерно 287 тысяч лет назад. Этот вид вымерших людей селился здесь на протяжении еще примерно 200 тыс. лет.

Неандертальцы появились позже — примерно 193 тыс. лет назад и занимали её еще 100 тыс. лет. Таким образом, примерно 100 тыс. лет оба вида людей могли населять пещеру одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые выяснили, что у денисовцев и неандертальцев могло быть общее потомство. Это подтверждает обнаружение в августе 2018 года ДНК девочки, чей отец принадлежал к денисовцам, а мать — к неандертальцам.

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Археология
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