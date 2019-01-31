Технологию по очищению воды от урана разработали в РФ

Владивосток, , 10:56 — REGNUM Российские ученые разработали эффективный способ очищения воды от урана. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Вместе с коллегами из дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) специалистам удалось создать сорбент, который может сконцентрировать до 95% радиоактивного вещества и отделить его от очищаемого раствора. Сорбент является композитом из пористых железооксидных систем с наноразмерным железом.

Получить композитный материал помогли элементорганические полимеры, ранее также разработанные в дальневосточном вузе.

Повысить эффективность очистки водных растворов от урана удалось за счет увеличения активных сорбционных центров на поверхности сорбента, пояснил представитель ДВФУ и ДО РАН Евгений Папынов.

Предложенным способом можно очищать от радиоактивного загрязнения сточную и морскую воду, а также подготовить промышленную и бытовую воду. Процесс займет от 3 часов до двух суток при комнатной температуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДВФУ создали образцы нанопористых структур из никеля, которые позволяют увеличить полную площадь поверхности материала до 400 раз. Такие материалы найдут применение в энергетике, химической промышленности и других сферах.

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