Портативный глюкометр без забора крови разрабатывают томские учёные

Томск, , 10:16 — REGNUM Измерять уровень сахара в крови можно будет и без забора крови. Такую возможность даст новый прибор, к разработке которого приступили учёные Томского государственного университета (ТГУ).

Читайте также: Депутаты Петербурга написали Скворцовой о тест-полосках для диабетиков

Речь идёт о портативном глюкометре. Он будет работать при помощи электромагнитных волн и позволит более точно определять уровень сахара в крови. На сегодня точность современных измерителей глюкозы в крови оставляет желать лучшего. Как пояснила руководителя проекта, научный сотрудник лаборатории «Методы, системы и технологии безопасности» СФТИ ТГУ Ксения Завьялова, на результаты измерения сильно влияют кожный покров человека и его мышцы, зачастую делая их ошибочными. Разработка же томских радиотехников будет преодолевать сопротивление и доводить электромагнитные волны непосредственно до кровеносных сосудов.

«Предлагаемая нами новая концепция обеспечит превосходство над существующими в мире аналогами по точности определения. Она основана на исследовании так называемого ближнепольного эффекта в широкой полосе частот», — уточнила Завьялова.

Ранее по теме: Ученые заявили о дефиците инсулина к 2030 году

Огуль: Инсулиновые помпы станут по-настоящему доступными

Действующий лабораторный макет электромагнитного датчика, который сможет точно определять концентрацию глюкозы в крови, планируется создать к 2021 году.

Напомним, сахарный диабет — одно из самых распространённых заболеваний, оно занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По оценке Всемирной организации здравоохранения, число людей, страдающих диабетом, с 1980 года увеличилось почти в четыре раза. По состоянию на 2016 год их число во всём мире составило 422 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, на сегодняшний день сахарный диабет диагностирован у 8 млн жителей России, причём число заболевших растет из года в год. Ещё несколько миллионов человек — почти 20% населения страны, находятся в так называемом состоянии преддиабета, которое может перейти в сахарный диабет второго типа.