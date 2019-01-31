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Учёные: принадлежность к «жаворонкам» или «совам» заложена в ДНК человека

Наука

Всего в эксперимент было включено почти 700 тыс. пациентов

Учёные: принадлежность к «жаворонкам» или «совам» заложена в ДНК человека
Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

Лондон, 31 января 2019, 09:51 — REGNUM  Склонность человека к более раннему или позднему пробуждению и отходу ко сну заложена в человеке на генетическом уровне. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и США, которые провели исследование связи хронотипа человека с режимом дня, которого он придерживается. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Всего в эксперимент было включено почти 700 тыс. пациентов. Учёные проанализировали 351 ген, напрямую связанный с хронотипом. Ранее считалось, что таких генов всего 24.

Исследователи признали, что образ жизни, диета и воздействие искусственного освещения влияют на режим сильнее, чем наследственность. Так, по мнению специалистов, генетические варианты в среднем могут сдвинуть 24-часовой цикл сна и бодрствования на 25 минут. Однако на продолжительность сна и его качество они влияния не оказывают.

Также выяснилось, что «жаворонки» наименее подвержены развитию шизофрении и симптомов депрессии. А вот «совы» чаще предрасположены к ожирению и психическим расстройствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные установили, что жаворонки» живут дольше, чем «совы».

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Научные исследования
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