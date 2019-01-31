Ученые из Южной Кореи разработали технологию, которая предотвратит аварии

Сеул, , 09:09 — REGNUM Последнее время в Южной Корее стали чаще происходить дорожно — транспортные происшествия с людьми, которые переходят дорогу, смотря в сотовый телефон. Поэтому корейские ученые разработали технологию, которая позволит предотвратить подобные аварии, сообщает YTN.

Согласно разработке ученых из исследовательского института Korea Institute of Construction Technology, когда человек с телефоном в руках приближается к пешеходу, на телефоне появляется предупреждение — уведомление о приближающейся машине.

Данная разработка представляет собой аналог светофора, который предупреждает пешехода о приближающемся автомобиле уведомлением на телефоне и звуковым сигналом, кроме того, на дороге также появляется изображение, которое предупреждает водителя снизить скорость.

Было установлено, что после внедрения данной технологии более 83% транспортных средств снижали скорость перед пешеходными перекрестками.