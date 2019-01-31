Ученый из ЮАР собирается выращивать исчезающих пингвинов в лаборатории

Кейптаун, , 09:08 — REGNUM Ученый из ЮАР поставил своей целью выращивание исчезающего вида африканских пингвинов в лабораторных условиях, сообщает CNN Africa.

Популяция африканских пингвинов снизилась с миллиона в начале 20 века до 55 000 в 2010 году.

Ученый из ЮАР Патрик Сиямбулела Мафунда озаботился проблемой исчезновения африканских пингвинов, когда писал свою диссертацию.

«Меня сподвигло осознание того, что у нас есть только один вид африканского пингвина. Жизненно необходимо сохранить генетический фонд», — сообщил Мафунда.

C помощью работников аквариума в Кейптауне Cape Town's Two Oceans Aquarium Мафунда планирует создать банк спермы африканского пингвина хорошего качества.

«Это поможет нам провести экстракорпоральное оплодотворение и создать оплодотворенные яйца», — рассказал Мафунда.

Яйца смогут вылупиться после 30−40 дней в лабораторном инкубаторе.

Исследование Мафунда многообещающее, однако для применения в больших масштабах ему потребуется дальнейшее развитие.

Кристина Хаген, защитник окружающей среды в Birdlife South Africa считает, что исследование может быть полезно в долгосрочной перспективе, но не принесет немедленного эффекта.

«У нас все еще достаточная для размножения в естественных условиях популяция пингвинов, главное предоставить им благоприятные условия. Банк спермы может пригодиться, когда популяция снизится до критического уровня», — прокомментировала Хаген.