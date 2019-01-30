«Чайники» и глобальное потепление. Ученые и Трамп спорят о морозах в США

Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Сотрудники госучреждения США по климату и президент США Дональд Трамп вступили в виртуальную дискуссию в Twitter по вопросу соответствия снегопадов и морозов теории глобального потепления.

В частности, после сообщений о рекордных морозах в США Дональд Трамп снова поднял вопрос о реальности глобального потепления. В свою очередь, ученые ответили Трампу пояснением «для чайников» на примере кипящего чайника, заявив, что вода, испарившаяся при кипении, в итоге превратится в снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд штатов США частично парализованы рекордными морозами и снегопадами. В то же время президент США получил повод вновь подвергнуть сомнению теорию глобального потепления, исходя из которой США подписали Парижское соглашение по ограничению промышленных выбросов для сдерживания глобального потепления.

Читайте ранее в этом сюжете: Три штата США парализованы рекордными морозами