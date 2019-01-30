Учёные установили, кому принадлежат останки ямальских мумий

Салехард, , 18:14 — REGNUM Установлена принадлежность мумий, найденных в некрополе у ямальского посёлка Зелёный Яр, к представителям коренных народов севера Западной Сибири. Это показал анализ полученного генетического материала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Данный факт установили российские и корейские учёные, среди которых был научный сотрудник сектора археологии центра изучения Арктики, руководитель комплексных археологических исследований на средневековом некрополе Зелёный Яр Александр Гусев. Он стал соавтором статьи в цитируемом научном журнале PLOS ONE, посвящённой результатам исследования мумифицированных останков трёх взрослых и одного ребёнка, обнаруженных в ямальском некрополе с 2013 по 2016 годы.

Анализ полученного генетического материала показал, что захороненные на памятнике принадлежали гаплогруппам (U5a, H3ao, D, U4b1b1, D4j8), являющимся типичными для коренных народов севера Западной Сибири. То есть уверенно можно сказать, что останки мумий принадлежат местному населению.

Напомним, средневековый некрополь у посёлка Зелёный Яр был обнаружен в 1997 году. За 1999 — 2002 годы там было вскрыто 35 погребений предположительно относящихся к IX—XIII векам. Мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых и двух детских погребениях. Генетические исследования ямальских мумий проводятся учёными Института молекулярной генетики Российской академии наук и Сеульского университета (Южная Корея).

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