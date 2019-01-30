Ученый: Поиск воды — один из основных приоритетов Крыма

Симферополь, , 17:17 — REGNUM Одна из приоритетных целей, которая стоит сегодня перед Крымом — это поиск водных ресурсов и оптимизация их использования. Об этом 30 января на пресс-конференции в Симферополе заявил проректор по развитию приоритетных проектов КФУ им. В. И. Вернадского, директор Института развития Сергей Додонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Разведка этих полезных ископаемых осуществлялась ещё в 1980-х годах, и сегодня все усилия, которые есть, направлены по целевым программам. Они сводятся к тому, чтобы обосновать источники и рациональность их использования», — отметил специалист.

По его словам, работа ведётся в рамках изучения подрусловых стоков. Помимо этого, институт поддерживает идею поиска неразведанных местонахождений запасов пресной воды за счет снимков из космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев предложил провести в Крыму геофизические исследования водных ресурсов Крыма с использованием всех современных методов.

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