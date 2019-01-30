Российские ядерщики планируют привлечь «Яндекс» к обработке данных в NICA

Дубна, Московская область, , 15:21 — REGNUM Представители Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) проявили интерес к сотрудничеству с компанией «Яндекс» в сфере обработки экспериментальных данных в рамках проекта NICA — ускорительного комплекса, который создаётся на базе института в подмосковной Дубне. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ОИЯИ.

Сферы интересов, в число которых входит обработка данных по проекту NICA, компьютинг, образовательные программы и развитие цифровой административной инфраструктуры института обсуждались на встрече в институте. В мероприятии приняли участие руководитель управления по работе с талантами «Яндекса» Сергей Чернышев и руководитель совместных проектов «Яндекс» и CERN Андрей Устюжанин.

В ходе визита в ОИЯИ они посетили Лабораторию физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, зал Синхрофазотрона, осмотрели инжекционные комплексы легких и тяжелых ионов, были ознакомлены с ходом работ по монтажу Бустера NICA. В лаборатории гости ознакомились с ускорителем Нуклотрон, фабрикой сверхпроводящих магнитов и побывали на строительной площадке ускорительного комплекса NICA.

Также во время визита представители института выразили интерес к применению экспертизы Яндекса для обработки данных эксперимента BM@N, предназначенного для поиска барионной материи. В свою очередь Андрей Устюжанин сообщил, что Яндекс нацелен на расширения своего участия в научных проектах и заинтересован в участии в международной коллаборации MPD—BM@N.

NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это новый ускорительный комплекс, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

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