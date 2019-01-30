Среда, 30 Января 2019 года
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Самарские учёные нашли способ вернуть истощённой почве плодородие

Наука

Нвой разработкой уже заинтересовались биологи из Франции и из африканских стран

Самара, 30 января 2019, 13:47 — REGNUM  Истощённым почвам можно вернуть плодородие с помощью нового изобретения, которое сделали учёные Самарского политехнического университета. Речь идёт препарате, названного химиками «ЖИП» —"Живой источник плодородия», передаёт ОТР.

Поясняется, что это особая комплексная смесь, которая активизирует микрофлору и стимулирует способность почвы восстанавливаться и самоочищаться, в том числе от разных химических и токсических веществ.

Использовать такие биологически активные добавки можно как для дачных участков, так и для садов или полей. В отличие от химикатов, такие витамины для почвы абсолютно безопасны.

«Эти биодобавки нацелены на то, чтобы восстановить почвенное сообщество», — пояснила доцент кафедры химической технологии и промышленной экологии СамГТ Влада Заболоцких.

В настоящее время учёные работают над тем, в какой форме выпускать такие добавки, чтобы их было удобно использовать. Главная задача исследований самарских биологов — обогатить почву на территории России, особенно вблизи крупных городов, где она сильно загрязнена и истощена. При этом новой разработкой уже заинтересовались биологи из Франции и из африканских стран.

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Научные исследования
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