Самарские учёные нашли способ вернуть истощённой почве плодородие

Самара, , 13:47 — REGNUM Истощённым почвам можно вернуть плодородие с помощью нового изобретения, которое сделали учёные Самарского политехнического университета. Речь идёт препарате, названного химиками «ЖИП» —"Живой источник плодородия», передаёт ОТР.

Поясняется, что это особая комплексная смесь, которая активизирует микрофлору и стимулирует способность почвы восстанавливаться и самоочищаться, в том числе от разных химических и токсических веществ.

Использовать такие биологически активные добавки можно как для дачных участков, так и для садов или полей. В отличие от химикатов, такие витамины для почвы абсолютно безопасны.

«Эти биодобавки нацелены на то, чтобы восстановить почвенное сообщество», — пояснила доцент кафедры химической технологии и промышленной экологии СамГТ Влада Заболоцких.

В настоящее время учёные работают над тем, в какой форме выпускать такие добавки, чтобы их было удобно использовать. Главная задача исследований самарских биологов — обогатить почву на территории России, особенно вблизи крупных городов, где она сильно загрязнена и истощена. При этом новой разработкой уже заинтересовались биологи из Франции и из африканских стран.