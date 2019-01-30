Терапия гипертонии снижает риск развития расстройств мозга — исследование

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Снижение артериального давления может снизить риск развития расстройства мозга, которое способно в свою очередь привести к болезни Альцгеймера и других форм деменции, сообщает CBS.

Каждый третий взрослый житель США имеет высокое кровяное давление, но только половина из них держит это давление под контролем. Доктор Джефф Уильямсон из Медицинской школы Уэйк Форест, назвал полученные результаты соответствующего исследования большим шагом вперед:

«Впервые в истории мы можем сказать, в плане гипотензивной терапии, что то, что хорошо для вашего сердца, также хорошо и для вашего мозга», — говорит Уильямсон.

В исследовании изучался эффект более интенсивного контроля артериального давления и риски развития легких когнитивных нарушений; именно тогда у людей возникают проблемы с мышлением и планированием, но они все еще могут выполнять повседневные задачи. Это способно привести к слабоумию.

Исследователи следили за более чем 9000 людьми в возрасте 50 лет и старше в течение примерно трех лет и обнаружили, что снижение артериального давления более решительно — до получения систолического артериального давления ниже 120 — привело к 19% снижению легких когнитивных нарушений по сравнению с менее агрессивным лечением с давлением в районе 140.

В США около 75% людей старше 65 лет имеют высокое кровяное давление. Один пациент, 63-летний Дон Пенни, фотограф, уже около трех лет принимает лекарства для лечения высокого кровяного давления и сердечных заболеваний, и серьезно настроен держать эти цифры на низком уровне.

«Мое кровяное давление очень стабильное — 120 на 70, 75. Так что теперь я в хорошей зоне для кровяного давления, — говорит Пенни.