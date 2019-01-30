У военных США резко возросла заболеваемость ожирением печени — СМИ

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Среди военных США зафиксирован 12-кратный рост числа диагностированного ожирения печени, не связанного с алкоголизмом, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на Ежемесячный отчет военно-медицинского наблюдения.

«Военнослужащие с тяжелой формой неалкогольной жировой болезни печени, приводящей к нарушению функции печени, не могут выполнять свои военные обязанности и дисквалифицированы со службы», — говорится в январском докладе Оборонном агентстве здравоохранения.

«Относительно редкое» заболевание было диагностировано у 19 069 военнослужащих в период с 2000 по 2017 год. Тем не менее, заболеваемость быстро выросла с 12,6 случаев на 100 000 человек в 2000 году до 152,8 на 100 000 человек в 2017 году.

В ВВС зафиксирован самый высокий показатель — 99,4 на 100 000 человек. Корпус морской пехоты имеет наименьшее число инцидентов — 32,9 на 100 000, армия — 79,2, ВМС — 78,6. Самый высокий показатель — 101,3 — замечен среди военнослужащих, работающих в системе здравоохранения.

Отметим, при неалкогольной жировой болезни печени в ее клетках откладывается жир, они воспаляются и разрушаются. Заболевание может привести к циррозу печени.