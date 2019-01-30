Первый в году пилотируемый полет к МКС отложили на две недели

Москва, , 09:59 — REGNUM Пилотируемый полет к Международной космической станции, намеченный на 1 марта, состоится двумя неделями позже. Об этом сообщает «Россия 24».

Речь идет о первом в 2019 году старте экипажа к МКС. Он перенесен на 14 марта, причины изменений пока не названы.

Корабль «Союз» возьмет на борт российского космонавта Алексея Овчинина, и американцев Ника Хейга и Кристину Кук. Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС в октябре 2018 года, однако тогда полет прервался из-за нештатной ситуации, и космонавты вернулись на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентябре 2019 года экипаж российского сегмента МКС будет состоять из трех, а не из двух космонавтов. Это необходимо для интеграции многоцелевого (лабораторного) модуля МЛМ, пояснили в космической отрасли.

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