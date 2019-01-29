САФУ получит деньги на поиск новых способов применения коптеров

Архангельск, , 18:18 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный университет получит полмиллиона рублей от фонда Росконгресс. Деньги пойдут на исследования, суть которых сводится к поиску сфер применения беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы планируем развить отдельное направление исследований на базе технопарка «Коптеры САФУ». Обязательным условием ставим для себя прикладное значение этих исследований — выявление новых возможностей использования БПЛА для решения различных задач и проблем предприятий», — цитирует пресс-служба директора Технопарка САФУ Марию Нестеренко.

Напомним, в декабре прошлого года в Технопарке при поддержке Фонда президентских грантов прошла Школа моделирования беспилотных летательных аппаратов. Обучение прошли 50 участников — школьники и студенты из разных муниципальных образований Архангельской области. Силами молодых умов был сконструирован дрон для Фонда капремонта Архангельской области для контроля качества и определения объема выполненных работ.

То, что применение беспилотных аппаратов может быть полезным в разных сферах промышленности, сомнений не возникает. Но насколько перспективным это направление будет с точки зрения развития научной базы университета, пока неясно.

Добавим, что на днях руководство университета заявило о намерении создать на базе учебного заведения научно-образовательный центр мирового уровня по направлению «Новые материалы и технологии для Арктики». Его концепцию представила ректор Елена Кудряшова.

«На сегодняшний день понятно, какого рода материалы нужны, на эту тему проведены соответствующие исследования. Это адаптивные, композиционные материалы, модификация уже существующих материалов, создание интеллектуальных материалов и отработка новых подходов в их производстве и применении. При этом особое внимание необходимо уделить природосберегающим технологиям и организации экологически чистых производств с использованием новых материалов и технологий, экобиомониторингу состояния природной среды Арктики, борьбе с отходами, мусором и их рациональной переработке на новых принципах», — рассказала Елена Кудряшова.

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