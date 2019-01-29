Нейросеть научили «непредвзято» распознавать лица

Массачусетс, США, 29 января 2019, 14:37 — REGNUM Учёные из США создали алгоритм, который позволяет избавить распознавание лиц от предвзятости. ОБ этом сообщается на сайте конференции AIES 2019.
Учёные совместили распознающую изображения людей нейросеть с нейросетью, которая следит за тем, насколько хорошо распознаются те или иные объекты, и меняет обучающую выборку.
Отмечается, что в результате удалось уменьшить предвзятость данных, использованных в выборке, с 28% до 9%. При этом выросла точность распознавания.
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