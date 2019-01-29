Учёные СФУ получили опытную партию сверхпрочной проволоки

Красноярск, , 14:33 — REGNUM Исследователи Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета изготовили опытную партию проводниковой продукции из алюминиево-циркониевых сплавов с улучшенным комплексом свойств, сообщает 29 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что в основу исследований был положен способ совмещённого литья и прокатки-прессования (СЛиПП), обеспечивающий повышение прочности и пластичности и снижающий энергетические затраты на их изготовление. Экономические преимущества такой обработки связаны с сокращением технологических переделов в сравнении с другими способами производства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

«Рассчитываем, что эта работа ускорит внедрение на отечественных предприятиях принципиально новых технологий производства проводниковой продукции», — пояснил доцент кафедры инженерного бакалавриата CDIO и кафедры обработки металлов давлением Вадим Беспалов.

Учёный отметил, что особенностью работы было изучение совместного влияния условий СЛиПП, волочения и двухступенчатого отжига на структуру и свойства полуфабрикатов электротехнического назначения из сплавов алюминия с содержанием 0,1−0,3% циркония. В итоге была изготовлена опытная партия проволоки с гармоничным сочетанием механических свойств и электропроводности.

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