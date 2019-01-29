Вторник, 29 Января 2019 года
14:33:15 МСК

Учёные СФУ получили опытную партию сверхпрочной проволоки

Наука

Алюминиево-циркониевый сплав обеспечит существенное повышение прочности и пластичности конечных изделий

Красноярск, 29 января 2019, 14:33 — REGNUM  Исследователи Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета изготовили опытную партию проводниковой продукции из алюминиево-циркониевых сплавов с улучшенным комплексом свойств, сообщает 29 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что в основу исследований был положен способ совмещённого литья и прокатки-прессования (СЛиПП), обеспечивающий повышение прочности и пластичности и снижающий энергетические затраты на их изготовление. Экономические преимущества такой обработки связаны с сокращением технологических переделов в сравнении с другими способами производства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

«Рассчитываем, что эта работа ускорит внедрение на отечественных предприятиях принципиально новых технологий производства проводниковой продукции», — пояснил доцент кафедры инженерного бакалавриата CDIO и кафедры обработки металлов давлением Вадим Беспалов.

Учёный отметил, что особенностью работы было изучение совместного влияния условий СЛиПП, волочения и двухступенчатого отжига на структуру и свойства полуфабрикатов электротехнического назначения из сплавов алюминия с содержанием 0,1−0,3% циркония. В итоге была изготовлена опытная партия проволоки с гармоничным сочетанием механических свойств и электропроводности.

Читайте также: В Красноярске разрабатывают метод оценки самовозгорания бурого угля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить