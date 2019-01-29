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В Новосибирске успешно испытали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Наука

Экспериментальный образец выдержал испытания

Новосибирск, 29 января 2019, 14:30 — REGNUM  Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) провели успешные испытания первого в мире алюминиевого авиадвигателя. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что все металлические комплектующие двигателя изготовлены из алюминия. При этом замена стальных деталей на алюминиевые уменьшила массу двигателя на 35%.

Кроме того, расчётная мощность двигателя увеличилась до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился на 15%.

Также отмечается, что экспериментальный образец выдержал испытания. Серийный образец будет изготовлен к началу лета 2019 года.

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Авиастроение
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